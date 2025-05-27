Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Gönyeli Alayköy Belediyesi olarak iklim verilerinin sağlıklı bir şekilde toplanmasını hedefleyen yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği desteğiyle, KKTC Başbakanlık AB Koordinasyon Merkezi işbirliğinde Meteoroloji Dairesi ve Meteoroloji Mühendisleri Odası’nın önerileri doğrultusunda bölgemize iki yeni meteoroloji istasyonu kazandırıyoruz.

İhale süreci tamamlandı, bugün montaj çalışmalarına hazırlık amacıyla istasyonların kurulacağı alanlarda yer tespiti ve teknik hazırlıklar başladı.

Bu istasyonlar sayesinde hava koşullarını daha düzenli ve bilimsel şekilde takip edecek, çevre politikalarımızı veri temelli kararlarla şekillendireceğiz.

Gönyeli-Alayköy’de iklim dostu bir gelecek için çalışmaya, üretmeye devam!”