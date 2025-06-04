Haber: Pelin Yükselay

Yerel seçimler süresince “spor ve eğitim önceliğimiz olacak, burada fark yaratacağız” dediklerini dile getiren Amcaoğlu, projelerini bir bir hayata geçirmekten mutlu olduklarını kaydetti.

Özellikle çocuk ve gençler için spor alanında yatırımlara büyük önem verdiklerinin altını çizen Amcaoğlu, “Yılmazköy’den başladık, Gönyeli’de sentetik saha bitirdik. Şimdi de kadınlar için bir spor kompleksi oluşturmak adına çalışıyoruz. Alayköy’de yürüyüş parkuru tamamladık, gece aydınlatması ile beraber. Şimdi aynı alan için tribün ihalesine çıkıyoruz ardından basketbol sahası kuracağız. Tüm bunlar tamamlanınca tesise yakışır bir açılış düşünüyoruz. Yenikent bölgesine beton masa tenisi montesi gerçekleştirdik. Yaptığımız parklarda basketbol sahaları da mevcut, sporun tek bir alanına değil, her alanına önem veriyoruz. Öte yandan Gönyeli Tenis Kulübü belediyenin vizyonu ile birlikte gelişiyor, güzel bir proje yaptık, kapalı tenis kortumuz hayata geçiyor. İki kort tamamen kapanıyor. Proje tamamlanma aşamasında. Artık her mevsim tenis oynanabilecek şahane tesisimiz mevcut. Bunlar çok önemli yatırımlar, iki yılda bu kadar yol almak kolay değil. Yükseliş Hentbolun tesislerinde yeni yatırımlar yaptık. Alayköy’de fitness salonumuz var düzenlemesini yaptık, salona izdiham var. Yine Alayköy’deki salon bir çok spor müsabakasına ev sahipliği yapıyor. Bölgemizdeki tüm spor kulüplerine de büyük katkılar sağlıyoruz. Tüm bunların yanında Yenikent Park Projesi başladı. Sporla ilgili bölgelerimizde çok ciddi yatırımlar var ve olmaya da devam edecek” diye konuştu.

Amcaoğlu: Yeni bir okul projemiz var

Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, eğitim alanında da önemli çalışmaları olduğunu belirterek, yeni bir okul projesi için harekete geçtiklerini anlattı.

Amcaoğlu, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Alayköy’de iki derslik açtık tam donanımlı, basketbol sahası açtık. Şimdi Eğitim Bakanlığımız ihaleye çıktı Alayköy’de 4 yeni dersliğin daha temelini atacağız. Bunun yanında Gönyeli İlkokulu’nda önemli iyileştirmeler yaptık. Çocuk parkımız yenilendi, spor alanlarımız, araç park yeri alanlarımız yenilendi. İki okulumuzda Atatürk büstü eksikti, bu eksiklikler giderildi. Şimdi yeni ilkokul projemiz var, BTHK olarak bilinen bölgede… Gönyeli İlkokulu’nda öğrenci sayısı 800’ü aştı. Onu da rahatlatmak adına yeni bir okul projesini hayata geçireceğiz.

“Altyapı çalışmalarımız hız kesmiyor”

Alt yapı çalışmalarıyla ilgili de son bilgileri paylaşan Amcaoğlu, İki Meteoroloji İstasyonu’nun kurulumu için çalışmaların başladığını belirterek, kanalizasyona dahil olmayan kısımlar için de bölge bölge çalışma yapacaklarını anlattı. Alayköy’e yeni içme suyu deposu yapılacağını anlatan Amcaoğlu, kaldırım çalışmalarında da hız kesmediklerini belirtti. Asfaltlama çalışmalarının da bir çok noktada yapıldığını anlatan Amcaoğlu, yağmur suyu ile ilgili çalışmalarına da devam ettiklerini kaydetti.

“280 Milyon TL belediyelere eşit aktarıldı”

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü kapsamında bu yıl belediyelere 280 milyon TL kaynak aktarılacağını söyleyen Amcaoğlu, Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile belediyelerin alt yapılarına katkı kaleminin böylece hayata geçtiğini belirtti. Amcaoğlu, 280 milyon TL’nin 18 belediyeye eşit şekilde dağıtılacağını ifade etti.

Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“5 Milyon TL araç alımı için kaynak sağlandı. Geçtiğimiz gün yeni bir yol süpürme aracı satın aldık. Şimdi yeni bir araç için ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Alayköy Düğün Salonu için de kaynak sağlandı bize. Yatırım yapmak için finansmana, dış kaynaklara ciddi ihtiyaç var. 18 belediyeye bu paranın dağıtılması çok iyi oldu.”

Amcaoğlu: Borçları tamamen sıfırladık

Gönyeli Belediyesi’nin mali durumu ile ilgili bilgiler de veren Amcaoğlu, tüm borçları sıfırladıklarını kaydetti. “Herhalde 18 belediye içerisinde en az istihdam yapan belediye başkanı benim” diyen Amcaoğlu, “Zor günlerden geçtik ama ekip halinde çalışarak, belediyenin her kuruşunu dikkatli harcayarak ve alacağımızın da peşine düşerek hızlı bir şekilde mali yapıyı düzenlendik. Herhalde18 belediye içinde en az istihdam yapan belediye başkanıyım. Hizmet alımı yapıyor böylelikle özel sektöre de iş imkanı sağlıyoruz. Mali tabloda çok ciddi ivme yakaladık. Bu yıl 1 milyar 132 milyon bütçemiz var bu yıl. Şu an 4 aylık 318 milyon TL gelirimiz oldu, hedefimiz 1 yılda 1 milyarı yakalamak. Şu anda sağlam güçlü mali bir altyapısı olan Gönyeli-Alayköy Belediyesi var.