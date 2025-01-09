Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, kentte yaşam kalitesini artırmak amacıyla başlatılan çevre düzenleme çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Sultan Düzü Sokak’ta, İR MAR Market önünden geçen yürüyüş ve bisiklet yolunun çevresi yepyeni bir peyzaj düzenlemesiyle güzelleştiriliyor.

Daha yeşil, estetik ve yaşanabilir bir kent yaratma hedefiyle sürdürülen proje kapsamında yüzlerce bitki toprakla buluşturuluyor. Dikimi gerçekleştirilmeye başlanan bitkiler şöyle sıralandı:

• Lantana Montevidensis (120 adet)

• Bougainvillea Vera Deep Purple (58 adet)

• Duranta ‘Lemon Lime’ (120 adet)

• Carissa macrocarpa (200 adet)

• Ficus microcarpa nitida (34 adet)

Başkan Amcaoğlu, özellikle çapraz bir düzende ekilen Ficus microcarpa nitida ağaçlarının yaz aylarında yürüyüş ve bisiklet yolu kullanıcılarına serin bir gölge sağlayacağını belirtti.

“İŞLEVSELLİK VE GÖRSELLİK BİR ARADA”

Projenin sadece görsellik sunmakla kalmadığını, aynı zamanda işlevselliği de ön planda tuttuğunu ifade eden Amcaoğlu, yaz aylarında serin bir mola vermek isteyenler için gölge alanlar oluşturulacağını vurguladı. Çalışmalarla doğayla uyumlu bir yaşam alanı tasarladıklarını ve sürdürülebilir peyzaj düzeniyle geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN DEĞERLİ MİRAS, YAŞANABİLİR BİR ÇEVREDİR”

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, proje sayesinde Gönyeli’nin hem daha yeşil hem de daha yaşanabilir bir kent olma yolunda ilerlediğini ifade ederek, “Çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, yaşanabilir bir çevredir” dedi.