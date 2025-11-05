Amcaoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

“Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak, Osmanlar Vakfı iş birliğinde bölgemizdeki okulların velilerine yönelik aile eğitimlerine başlıyoruz.

Bu önemli projenin ilk toplantısını, Meral Vedat Ertüngü Lisesi, Gönyeli İlkokulu, Dr. Suat Günsel İlkokulu Lefkoşa, Alayköy İlkokulu ve Gönyeli Fazıl Plümer Anaokulu müdürleri ile Osmanlar Vakfı Koordinatörü Dr. Cemaliye Soyerden’in katılımıyla gerçekleştirdik.

Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgisi ile hayata geçirilecek. Amacımız; velilerimizin çocuklarını daha yakından tanımalarına, onların eğitim ve gelişim süreçlerine daha etkin katkıda bulunmalarına olanak sağlamak.

Çocuklarımızın başarısı sadece okulda verilen eğitimle değil, evde gördükleri ilgi, rehberlik ve destekle şekillenir. Okul ve ailenin aynı hedefte buluştuğu bir ortamda, öğrencilerimizin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimleri dengeli biçimde ilerler.

Bu bilinçle hayata geçireceğimiz Aile Eğitimleri Programı kapsamında; çocukların yaş dönemlerine uygun yaklaşımlar, etkili iletişim yolları ve dijital dünyada ebeveynlik gibi konular ele alınacak. Velilerimizin bu süreçte edineceği bilgi ve farkındalık, yalnızca çocuklarımızın eğitimine değil, toplumumuzun genel refahına da katkı sağlayacaktır.

Bu anlamlı çalışmaya katkı koyan Osmanlar Vakfına, okul müdürlerimize, Milli Eğitim Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.

Çünkü biz biliyoruz ki; Güçlü aileler, güçlü bir toplumun temelidir.”