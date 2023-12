Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Bölümü Genel Müdürü Mario Nava, sosyal medya hesabından Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile yaptığı görüşmeyi paylaştı.

Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmeden bir fotoğraf paylaşan Nava, “Sayın Hüseyin Amcaoğlu ile Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamındaki potansiyel proje ve girişimlerin yanı sıra AB tarafından finanse edilen mevcut girişimler için en iyi etkinin nasıl sağlanacağı konusunda yapıcı tartışmalar yaptık” ifadelerini kullandı.

Bu görüşmenin Nava gibi önemli bir kişi tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ciddi bir önem taşıdığı kaydedildi.

Constructive discussions with Mr Hüseyin Amcaoğlu about potential projects and initiatives under the EU Aid Programme for the Turkish Cypriot community, as well as on how to ensure the best impact for existing EU funded initiatives 🤝🇪🇺. pic.twitter.com/wkKPjn7PpZ