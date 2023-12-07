Amcaoğlu ile Nava Brüksel'de bir araya geldi

Amcaoğlu ile Nava Brüksel'de bir araya geldi

Açıklamada, helik peynirinin tanımı “Isıl işlem görmüş çiğ keçi sütü, peynir mayası (domuz midesinden gelen hariç) ve tuzdan yapılan yumuşak ya da yarı sert beyaz peynir” şeklinde yapıldı.

Peynirin en az kırk gün salamurada olgunlaştırıldığı ve yumuşak ya da yarı sert ve nispeten kırılgan bir dokuya sahip, çeşitli boyut ve şekilde karakteristik düzensiz delikleri olduğu belirtildi. Ekşimtırak bir tada sahip peynirin, limon aroması ve hafif tuzluluğa sahip olduğu aktarıldı.

Tanıtımda karakteristik şekli "beyaz çakıl taşları"na benzetilen Helik Peyniri'nin, içindeki düzensiz büyüklükteki delikler nedeniyle, deniz tuzluluğunun çakılda oluşturduğu erozyona benzer pürüzlü bir görünüme sahip olduğu kaydedildi.

Ürünün tanıtımında, söz konusu peynirin üretimine ilişkin bilgi birikiminin Kıbrıs’ta nesilden nesile aktarıldığı ve bugüne kadar evlerde üretildiği bilgisine de yer verilerek, ürünün artık Korunan Coğrafi İşaretler (PGI) kaydına eklendiği belirtildi.