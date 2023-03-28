-ÖZEL HABER

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Gündem Kıbrıs'ta katıldığı programda benzincilerden dolayı ülke maliyesinin ayda 30-35 milyon TL kayba uğradığını iddia etti.

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, Amcaoğlu'na cevaben 'madem öyle neden engellemiyor?' diye sordu.

Amcaoğlu'nun açıklamasının üzerine Çağdal'a ulaşan Gündem Kıbrıs muhabiri bu iddiayi sordu. Konuyla ilgili konuşmak istemediğini, detay bilmediğini, muhatabın açıklamayı yapanın ta kendisi olduğunu belirten Çağdal, 'böyle bir kaçak olduğunu biliyorsa, neden engellemiyor' diye sordu.