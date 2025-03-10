Başkan Amcaoğlu, Alayköy’de uzun yıllardır direk üstünde açıkta bulunan trafoların hem daha güvenli kapalı bir alana taşınması hem de sürekli gelişen Alayköy’ün elektrik altyapısının güçlendirilmesi amacıyla inşa edilen trafo odasının anahtarını KIB-TEK’e teslim ettiklerini belirtti. Trafoların taşınmasıyla birlikte bölgede daha güvenilir bir enerji altyapısı oluşturmayı ve yağışlardan kaynaklanan elektrik kesintilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Başkan Amcaoğlu ayrıca, kentte güvenliği sağlayan Gönyeli Polis Karakolu’nun daha güvenli bir kamu binası haline gelmesi için aydınlatma altyapısının yenilendiğini belirtti. Polis memurlarının modern, güvenli ve iyi aydınlatılmış bir ortamda görev yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmayla, karakol bölgesinin artık daha güvenli ve aydınlık hale geldiğini ifade etti.