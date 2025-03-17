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Çalışmalar planlanan şekilde devam etmekte olup, kazı işlerinde bize destek sağlayan Ali Kofalı (Kofalı Construction Ltd.)’e ve bölgedeki vatandaşlarımızın gösterdiği anlayışa teşekkür ederim.”

Bu kapsamda:

“Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak Arabacıoğulları Sokak, Çatallı Sokak ve Tanrıkulu Sokak’ta kanalizasyon altyapı çalışmalarına başladık.

Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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