Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak Arabacıoğulları Sokak, Çatallı Sokak ve Tanrıkulu Sokak’ta kanalizasyon altyapı çalışmalarına başladık.
Bu kapsamda:
* 365 metre uzunluğunda, 200 mm çapında kanalizasyon hattı döşeniyor.
* 26 parselin kanalizasyon sistemine erişimi sağlanacak.
Çalışmalar planlanan şekilde devam etmekte olup, kazı işlerinde bize destek sağlayan Ali Kofalı (Kofalı Construction Ltd.)’e ve bölgedeki vatandaşlarımızın gösterdiği anlayışa teşekkür ederim.”