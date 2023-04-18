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Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda CTP Milletvekili Ürün Soyalı'nın pahalılıkla ilgili yaptığı konuşmaya yanıt verdi.

Sadece ülkemizde değil, şu anda tüm dünyada ekonomi ve enerji krizi yaşandığını belirten Amcaoğlu, bu zamanlarda yapılması gerkenin ekonomi paketleri planlamak olduğunu söyledi.

Özellikle küçük işletmelerin korunması için adımlar atılması gerektiğini belirten Amcaoğlu, 'tek yolunuz bu. Ekonomi paketleri ile teşviklerde bulanacaksınız. Başka bir şansınız yok. Çünkü bizim ülkemizde bir para politikası yok' dedi.

TL'nin değer kaybından dolayı yaşanan sıkıntıya değinen Amacaoğlu, bu değer kaybı karşısında yaşanan sıkıntıların konuşulması gerektiğini, bu değer kaybından yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için adımlar atılması gerektiğini kaydetti.