Başkan Amcaoğlu’na, Gönyeli Alayköy Belediyesi Asbaşkanı İsmail Kofalı, İdari Amiri Savaş Tilki, Belediye Müdürü Ferruh Dülgeroğlu, Çevre Danışmanı Şerife Gündüz ve Şehir Planlama Uzmanı Merter Refikoğlu eşlik etti.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu yaptığı açıklamada, “İnanılmaz bir yağış ve akış var. Dağdan geliyor biliyorsunuz. Dut Deresi denilen dere Dağ yolundan geliyor” dedi. Pınarbaşı, Dağ Yolu’nda yoğun yağış olduğu bilgisini aldıklarını belirten Amcaoğlu, “Üçüncü dalgayı atlattık, dördüncü dalga geliyor” diye konuştu.

Ekiplerin insan üstü gayret sarf ettiğini kaydeden Amcaoğlu, “Araçlarımız burada, personelimiz burada… İnşallah bugünü de atlatırsak ondan sonra yaraları sarmaya başlayacağız” dedi.

Belediyede kriz masası oluşturulduğunu hatırlatan Amcaoğlu, “Bugün sabahtan itibaren sıkıntılı yerleri tahliye etmek için bölgemizdeki bir otelde gerekli organizasyonu yapmıştık. Yaklaşık 10 kişiyi bu otele yerleştirdik. Daha da takip ediyoruz, vatandaşlarımızla temas halindeyiz. Orada en az 30 oda daha bu iş için ayırdık. İnşallah ihtiyaç olmaz” diye konuştu.