20 Şubat 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Gazimağusa’da, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kampüsü içinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ve bir yaya yaralandı.

Olay, Leonardo Da Vinci Sokak üzerinde gerçekleşti. Khuzaıfa Shahzad (E-22) yönetimindeki ZP 984 plakalı motosiklet, güneybatı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrederken, yolu karşıdan karşıya geçmekte olan yaya Monzır Ibrahım Sıd Ali (E-20)’ye çarptı.

Kaza sonucunda yaralanan motosiklet sürücüsü ve yaya, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Khuzaıfa Shahzad’ın sol ayak bileğinde kırık, Monzır Ibrahım Sıd Ali’nin ise burun kemiğinde kırık tespit edildi. Her iki yaralı da yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.