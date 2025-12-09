Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) son meteorolojik durumla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Güneş, saat 15.30 itibarıyla Selvilitepe ve Kozanköy'de etkili yağışların devam ettiğini söyledi.

Son bir saatte Selvilitepe’de metrekareye 50, Kozanköy'de ise 40 kilogramı aşkın yağış kaydedildiğini belirten Güneş, Alsancak’ın son iki saatte yaklaşık 40 kilogram yağış aldığını ifade etti.

Sinan Güneş, Meteoroloji Dairesi’nin bugün yayımladığı ihbara işaret ederek, bu akşam saatlerinden yarın 17.00’ye kadar özellikle Doğu Sahil, Gazimağusa, İskele-Karpaz ile Kuzey Sahil ve Beşparmak bölgelerinde şiddetli yağış beklendiğini ifade etti.

Güneş, yarın sabah saatlerinde yağışların iç kesimlerde de devam etmesinin beklendiğini kaydetti.