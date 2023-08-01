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Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi Başkanı Bilge Kanlı da kadınların ürettiklerinin pazarlanmasının önemine işaret etti.

Antik Mağusa Vakfı Başkanı, Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay da kadınların her alanda üretmesinin ve aile ekonomisine katkı sağlamalarının önemine vurgu yaptı.

Antik Mağusa Vakfı ile Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde Kadın Emeği Pazarı kuruldu.

İskele’deki Makenzi Plajı renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

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