Kathimerini gazetesi: “Türkiye İçin Sert Rapor, Lefkoşa’nın Elinde Olumlu Belge” başlığı altında verdiği haberinde, AP Raportörü İspanyol Nacho Sanchez Amor tarafından hazırlanan rapor taslağında, Türkiye’nin Kıbrıs’tan doğan tüm yükümlülüklerinin yer aldığı, taslağın oluşmasına, bağımsız AP Milletvekili Fidias Panayotu hariç tüm Rum AP milletvekillerinin önerilerle katkı koyduklarını yazdı.

Gazete, Panayotu’nun, AB-Türkiye ilişkilerine dair 762 düzenlemenin hiçbirine onay vermediğini vurgularken, bazı düzenlemelerin raporda yer almasında DİSİ ve ELAM milletvekillerinin iş birliği yaptıklarının gözlemlendiğini yazdı.

Söz konusu rapor taslağına ayrıntılı yer veren gazetenin haberine göre, taslakta özetle; Türkiye’nin Kıbrıs sorunuyla ilgili yükümlülüklerine vurgu yapılırken iki devleti çözüme dair tüm argümanların reddedildiği belirtiliyor.

Rapor taslağında ayrıca; Türkiye’ye, ara bölgenin statüsüne saygı gösterme ve tek taraflı tüm müdahaleleri sona erdirme, Kıbrıs’tan askerini çekme, “yasadışı rejim” olarak nitelendirilen KKTC’nin düzeyinin yükseltilmesi faaliyetlerine son verme, Maraş’ı “yasal sahiplerine” iade etme şeklindeki birçok konuda çağrı yapılıyor.