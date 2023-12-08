25 Haziran 2023 Milletvekilliği ara seçiminde görev yapan sandık başkan ve üyelerin çeklerinin çıktığı duyuruldu.
Ödemelerin memurların hesabına yattığı, emeklilerin ve diğer görevlilerin de çeklerini YSK'dan alabileceği belirtildi.
25 Haziran 2023 Milletvekilliği ara seçiminde görev yapan sandık başkan ve üyelerin çeklerinin çıktığı duyuruldu.
Ödemelerin memurların hesabına yattığı, emeklilerin ve diğer görevlilerin de çeklerini YSK'dan alabileceği belirtildi.
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