Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre 16 Eylül saat 20:00 sıralarında, Gönyeli’de, Lefkoşa Polis müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından 38 yaşındaki H.H.H’in kullanımında bulunan araç içerisinde yapılan aramada, içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara, üzerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan peçete, üzerinde sentetik canabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan iki adet kağıt parçası ve aracın dışına atılmış yerde içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.