Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52’nci yıl dönümü nedeniyle bazı dernekler mesaj yayımladı.

-Bayar

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar mesajında, Kıbrıs Türk halkının 1960’da kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu eşit ortağı olduğunu ifade ederek, “Ne var ki Rum tarafı daha ilk günden Cumhuriyeti, Enosis’e bir basamak olarak gördüğünü açıkladı. Türklerin anayasal haklarını ortadan kaldırmak için harekete geçtiler. Bu tavırları olumlu karşılanmayınca, şiddet ve terör yoluyla istediklerini kabul ettirmek için Akritas planını hazırlayıp uygulamaya koydular.” dedi.

Rumların, 21 Aralık 1963’te “Kanlı Noel” olarak tarihe geçen saldırılarda başarılı olamadığını kaydeden Bayar, 7’den 70’e Mücahit Kıbrıs Türk halkının, TMT’nin önderliğinde 1963-1974 yılları arasında direnişini başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

15 Temmuz 1974’te Rum ve Yunan ikilisinin Enosis darbesi üzerine dönemin TC hükümeti ve Başbakan Bülent Ecevit’in uluslararası anlaşmadan doğan meşru müdahale hakkını kullanarak, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatını gerçekleştirdiğini ifade eden Bayar, “Barış taraftarı Ecevit, Kıbrıs’a barış getirdi” dedi.

“15 Temmuz 1974 Enosis Darbesi yapılmasaydı, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı yapılmayacaktı” vurgusu yapan Bayar, Rum ve Yunan tarafının, 20 Temmuz 1974 öncesini ve yaptıklarını hiç hatırlamak istemediğini hep Türk tarafını ve Türkiye’yi suçladığını belirtti.

“50 yıldır sürdürülen görüşmelerde, tüm önerileri reddeden kendileridir” diyen Bayar, Rum tarafının yetki paylaşımı istemediğini, her zaman Enosis yolunu açık tutmak istediğini kaydetti.

“Şimdi 52’nci yıla girdik. Geçmiş geride kaldı. Tarihten ders alarak gerçekler ışığında geleceği doğru planlamalıyız” diyen Bayar, çözüm ve kalıcı barış için KKTC’nin tanınması ve yaşatılmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Bayar, çözümün, iki eşit egemen devlet arasında karşılıklı iyi niyet ve tanıma ile bir günde sağlanabileceğini ifade etti.

-Ecevit

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Bülent Ecevit de, Kıbrıs Türk halkının, 1963-1974 yılları arasında gettolarda özgürlüğü kısıtlanarak, yokluklar içerisinde yaşamaya mahkum edildiğini belirtti.

Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerine daha çabuk ulaşmak için kurguladığı karanlık oyunu, ana vatan Türkiye’nin garantörlük hak ve yetkilerini kullanarak, 20 Temmuz 1974 sabahı icra ettiği Barış Harekatıyla bozduğunu ifade eden Ecevit, Mücahitle, Mehmetçiğin omuz omuza mücadelesiyle, çekilen acılar ve katliamların sonlandırıldığını kaydetti.

Kıbrıs için bir dönüm noktası olan 20 Temmuz 1974’ün üzerinden tam 52 yıl geçtiğini ifade eden Ecevit, Kıbrıs Türkü ve ana vatanın çözüm yönünde ortaya koyduğu iyi niyet ve iradenin, Enosis hedefinden bugün dahi vazgeçmemiş olan Rum ve Yunanlılar tarafında karşılık bulmadığını belirtti. Ecevit, “Barış Harekatı’ndan bugüne, adada huzur, Mehmetçik ve Mücahit sayesinde kesintisiz yaşanmaktadır.” dedi.

Kıbrıs’la ilgili tarihi gerçekleri ve olguları bilmeden, Rum ve Yunanlıların zorlamasıyla Kıbrıs’la ilgili taraf olmuş Avrupa Parlamentosu’nun “tarihi gerçekleri çarpıtan, tek yanlı” 8 Temmuz 2026 tarihli kararının “kabul edilemez” olduğunu belirten Ecevit, Türk ordusu ve Mehmetçiğe karşı yapılan ithamları kınadı.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik girişimlerde, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin mutlak garantörlüğünden asla taviz verilmemesi gerektiğini vurgulayan Ecevit, “Hedefimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’ni koruyarak, halkımızı güven ve refah içerisinde geleceğe taşımaktır” dedi.

-Ömürlü

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü de, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nın, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesinin dönüm noktası olduğunu vurguladı.

“20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, güvenliğine ve bugün üzerinde yaşadığımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne uzanan yolun başlangıcıdır” diyen Ömürlü, “Bu topraklarda barış içinde, kendi devletimizin çatısı altında yaşıyorsak, bunu ana vatan Türkiye’nin garantörlüğüne, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin fedakârlığına ve Mücahitlerimizin destansı direnişine borçluyuz” ifadelerini kullandı.

Ömürlü, dernek üyelerinin, 20 Temmuz ruhunu yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı görev bildiğini kaydetti.