Gazimağusa’da dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada araç yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaya, 53 yaşındaki James William Barclay, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağı kırılan Barclay tedavi yapıldıktan sonra taburcu edildi.

Polis’ten yapılan açıklamaya göre, kaza, Northernland Alasya Park sitesi önlerinde bulunan isimsiz yol üzerinde, 35 yaşındaki Gürkan Arkoy’un RM 611 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, söz konusu siteye giriş yapmak için dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu, o esnada yoldan geçmeye çalışan yaya Barclay’a çarpmasıyla meydana geldi.