Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 131 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 32 haftalık “Akdeniz Söyleşileri” dizisini tamamladı
Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü, 32 haftalık “Akdeniz Söyleşileri” dizisini tamamladı
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Kararlar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

  1. Barış Ziba
  2. Leyla Sezginer
  3. Dr. Erman Balıkçı
  4. Nimet Aslan
  5. Esma Avunç
  6. Hatice Yanar
  7. Nisan Alin Sarı
  8. Elif Durmaz
  9. Eylem Bayır
  10. Esra Biricik
  11. Umut Birsen
  12. Ömer Akın
  13. Emine Nur Gezer
  14. Deniz Çakmaz
  15. Hayriye Karalar
  16. Selma Tokgöz
  17. Mustafa Bozoğlan
  18. Eylem Binbay
  19. Esra Özbay Personn
  20. Aelike Hayta
  21. Aslı Metekol
  22. Hayriye Karakaya
  23. Ozan Kırtay
  24. Günay Kirez
  25. Abdulkadir Karadağ
  26. Feryal Milli
  27. Onur Kıcalı
  28. Seyfi Gök
  29. Serdal Yıldırım
  30. Mustafa Göktaş
  31. Engin Aener
  32. Levent Uzun
  33. Toghrul Abbasov
  34. Seval Noyan
  35. Mehmet Nuri Muhtar
  36. Ayşegül Acar
  37. Kadriye Beyazıt
  38. Özkan Kocakara
  39. Tayyip Gökkaya
  40. Davut Gürses
  41. Zeki Yoldaş
  42. Şefik Çek
  43. Ahmet Pilatin
  44. Recai Doğru
  45. İbrahim Yalçın
  46. Hatice Benis Sabır
  47. Leman Beste Ezgi
  48. Defne Yeniköşker
  49. Abdulgani Can Horuz
  50. Özcan Aydın
  51. Merve Noyan
  52. Halil İbrahim Düzgören
  53. Asena Veziroğlu
  54. Yağmur Seyis
  55. Erhan Sezer
  56. Celal Göçer
  57. Tahir Timsar
  58. Nezhmie Nedzhatin Kabil
  59. Esra Aydın
  60. Daria Bgantseva
  61. İbrahim Doğru
  62. İpek Açıkgöz
  63. Mehmet Kurban
  64. Doç. Dr. Fazlı Levent Umur
  65. Nazlıcan Ay
  66. Pelin Derun
  67. Dumitru Cebotari
  68. Yasemin Akgül
  69. Vahit Doğu Erdener
  70. Nursen Bulut
  71. Selin Tursun
  72. Fazal Malik
  73. Sükriye Önlen
  74. Tayfun Bayın
  75. Mehmet Şahin
  76. Nigara Hallyyeva
  77. Cihan Avunduk
  78. Ayhan Avunduk
  79. Sra Bahram Vala
  80. Irmak Umut Güler
  81. Dr. Hilal Horozoğlu
  82. Ceyhun Irmakcan
  83. Oğuz Seçmen
  84. Gizem Okşar
  85. Mustafa Kırar
  86. Nuran Ataçay
  87. Suaya Bayrakçı
  88. Prof. Dr. Elif İjlal Çekirdekçi
  89. Meryem Asla
  90. Tolga Ereli
  91. Ali Can Haddur
  92. Adem Seçen
  93. Cansu Hızarcı
  94. Semiha Budak
  95. Yhlas Karayev
  96. Yakup Dolğun
  97. Neşe Ormancı
  98. İlyas Özkıvanç
  99. Abdullah Yüksek
  100. Emir Ali Güler
  101. Feyzullah Özkıvanç
  102. Beytullah Deniz
  103. Emine Yılmaz
  104. Fulya Şanverdi
  105. Zeynep Güneri İzol
  106. Nisa Dila Güder
  107. Dilşad Güder
  108. İlknur Karabıyıklı
  109. Prof. Dr. Lütfi Eroğlu
  110. Gürkan Öztürk
  111. Meryem Bayraktar
  112. Natallia Blakhotsina
  113. Arif Koç
  114. Toprakcan Orcan
  115. Alina Musaieva
  116. Mudasser Siddique
  117. Sultan Kara
  118. Özlem Rodoplu
  119. Hasan Aras
  120. Tayfun Yıldırım
  121. Seyed Amir Hossein Mir Sharafi
  122. Giulnaza Bazarova
  123. Enes Taçoral
  124. Erden Miray Yazgan
  125. Ercan Gülden
  126. Hamza Taşan
  127. Hüseyin İpekçioğlu
  128. Cemil Çiçek
  129. Halil İbrahim Güleç
  130. Orhan Erdem
  131. Prof. Dr. Ali Aydın