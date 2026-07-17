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Vatandaşlığı onaylanan kişiler şöyle:

Bakanlar Kurulu, Yurttaşlık Yasası uyarınca belli koşulları yerine getiren ve vatandaşlık bekleyen 131 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

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