Polisin açıklaması şöyle:

13.12.2023 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, G.C.A.(E-29)’nın kullanımındaki araç içerisinde ve üzerinde yapılan aramada, satışa hazır şekilde paketlenmiş toplam 90 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 20,400 TL nakit para tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.