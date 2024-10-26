Gazimağusa ve Alsancak'da iki araçta yapılan aramada iki adet bıçak ve bir adet şiş tespit edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da kamuya açık bir yer olan Eminönü Sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ÇÖŞ Ekipleri tarafından kontrol maksatlı durdulan araç sürücüsü A.K'nin (E-48) üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramalarda, kanunsuz olarak tasarrufunda iki adet bıçak bulundurup taşıdığı tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı, bıçaklar da emare olarak alındı.

Alsancak’ta Ankara Caddesi üzerinde ise saat 01.00 sıralarında Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, H.Ö'nün (E-40) kullanımındaki araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda alt kısmına tutma yeri yapılıp tecavüzi alete çevrilen 1 adet şiş bulundurduğu tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.