Girne’de uyuşturucu suçundan tutuklanan U.M.O. ile O.C.O. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, aldıkları ihbar üzerine 24 Mayıs 2023 tarihinde Girne’de, zanlıların kalmakta oldukları ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada, satışa hazır paketler haline getirilmiş yaklaşık 40 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini söyledi.

Polis, sorgulanan zanlılardan U.M.O’un Mayıs içerisinde aranan bir şahıstan 30 gram, O.C.O’nun ise 20 gram hintkeneviri aldıklarını itiraf ettiklerini belirtti.

Zanlıların temin ettikleri uyuşturucu maddeyi paketi 600 liraya Girne bölgesinde birçok şahsa sattıklarını anlattıklarını açıklayan polis, zanlıların evinde bulunan ve uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 800 TL’nin emare alındığını ifade etti.

Polis, zanlıların bağlantılarının araştırılacağını, kimlere uyuşturucu sattıklarına dair soruşturma başlatıldığını aktararak, telefon görüşmelerinin ve yazışmalarının inceleceğini kaydetti.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma aşamasında zanlıların 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.