Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mustafa Sadeli olguları aktardı.

Polis, 29 Ocak 2026 tarihinde saat 21:25 raddelerinde Ortaköy 13. Sokak üzerinde kasti hasar meselesi ile ilgili olarak aranmakta olan zanlının kullanımında bulunan araç ile seyir halinde tespit edildiğini kaydetti. Polis, ekiplerin dur ikazı yaptığını ancak zanlının durmayarak kaçtığını kaydetti. Polis, zanlının kaçtığı esnada polise ait iki araca kasten ve kanunsuz olarak çarptığını kaydetti. Polis, zanlının araçtan inen polislere çarpıp kaçmaya çalıştığını ancak kısa sürede yakalandığını söyledi.

Polis, tahmini 400 bin TL hasara neden olan zanlının tutuklandığını, Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldüğünü ve gerekli ilk müdahale yapıldıktan sonra taburcu edilerek Lefkoşa Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücrelerine yerleştirildiğini kaydetti.

Polis memuru, Cürümleri Önleme Şubesindeki Polislerin de Lefkoşa Devlet Hastanesine giderek doktor kontrolünden geçtiklerini söyledi. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin bir 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.