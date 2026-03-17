Toplantıda, yaklaşan bayram dolayısıyla ilçe sınırları içerisindeki emniyet ve huzurun sağlanması, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Afet Müdahale Planının anlatılması ve Ortadoğu’da devam eden savaş ile ilgili ülkede oluşabilecek durumlara ilişkin değerlendirme yapıldı.

Lefkoşa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar paylaşılarak, ilçe sınırlarında bulunan tüm belediyelerin zabıta ekiplerinin, bayram öncesi ile bayram günü ve akşamı olmak üzere 7/24 hazır olduğu belirtildi.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nün bayram dolayısıyla şehir içerisinde, yollarda ve alkollü içki satılan mekanlarda gerekli tedbirleri aldığı ve takviye ekiplerinin hazır olduğu kaydedilen açıklamada, içki satışı yapılan yerlerin açık kalma saatleri ile ilgili düzenlemeler yapılması için bayramdan sonra toplantı yapılmasına karar verildiği ifade edildi.

-Afet Müdahale Planı

Toplantıda, Sivil Savunma Lefkoşa Bölge Müdürü Mustafa Duyar’ın, Afet Müdahale Planı (KAMP) ile ilgili sunum yaptığı da belirtilen açıklamada, planın amacının, afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak olduğu ifade edildi. Açıklamada, Afet Müdahale Planında meydana gelmesi muhtemel afet türüne göre Ana Hizmet Grupları ve Destek Hizmet Gruplarının belirlendiği kaydedildi.