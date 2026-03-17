Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Tutku Kızıltaç olguları aktardı. Polis, 13 Mart 2026 tarihinde; saat 16:48 raddelerinde, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlının Narkotik Dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesine müteakip, üzerinde ve eşyalarında yapılan kontrolde, ayakkabısının içerisinde bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde maddenin analize gönderildiğini ancak henüz sonucun çıkmadığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlının ifadesinin teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek, 2 gün ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.