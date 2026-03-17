CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Barçın’ın eleştirilerine yanıt veren Berova, 2025 yılında temsil ödeneklerinde yüzde 10’luk tasarruf genelgesine rağmen artış yaşandığını kabul ederek, bu konunun daha önce de Meclis’te ele alındığını ve gerekli açıklamaların yapıldığını belirtti.

“Yüzde 10 tasarruf korunacak”

Bu yıl itibarıyla yalnızca temsil ödeneklerinde değil, tüm kamu harcamalarında tasarruf ilkesinin sürdürüleceğini ifade eden Berova, “Ana hatlarıyla yüzde 10 tasarrufa dokunulmayacak. Bunun karşılığı 3 milyar 900 milyon TL’dir” dedi.

Bütçe açığının bulunduğu ve küresel gelişmelerin kamu maliyesine ek yük getirdiği bir dönemde olduklarını belirten Berova, sürdürülebilirliğin sağlanması adına bu alanda hiçbir şekilde geri adım atılmayacağını söyledi.

Harcırah ve yurt dışı giderlerine kısıtlama

Berova, üst düzey kamu yöneticilerine yönelik harcırah ödemelerinin kaldırıldığını da açıkladı. Üçlü kararname ile atanan müdür ve müsteşarlar için harcırah verilmeyeceğinin ilgili bakanlıklara iletildiğini belirten Berova, bu konuda herhangi bir talepte bulunulmaması gerektiğinin de açıkça ifade edildiğini kaydetti.

Siyasi kamu görevlilerinin yurt dışı ziyaretlerinde de harcırah ödenmeyeceğini vurgulayan Berova, gerekirse bu düzenlemenin mevzuatla da netleştirileceğini dile getirdi.

“Zorlu bir süreçten geçiyoruz”

Ekonomik anlamda hızlı ve ağır bir süreçten geçildiğini ifade eden Berova, teknik ekiplerin ve müsteşarların yoğun şekilde çalıştığını söyledi. İlk acil kararların alındığını belirten Berova, ilerleyen süreçte sivil toplum örgütleri ve ilgili kurumlarla da istişare yapılacağını kaydetti.

Petrol fiyatları yakından izleniyor

Son üç haftada petrol fiyatlarında yaşanan ani yükselişe de değinen Berova, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Tedarik açısından yakın dönemde bir sıkıntı öngörülmediğini ifade eden Berova, fiyat artışlarının ise hem vatandaşa hem de kamu maliyesine ek yük getirdiğini sözlerine ekledi.

Berova Barçın’ın “Kamu kaynakları troller üzerinden kullanılıyor" iddialarını da kesin bir dille yalandı.