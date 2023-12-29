Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bu akşam oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un bu açıklamasının ardından Galatasaray'dan da yeni bir hamle geldi.

DURSUN ÖZBEK, BÜYÜKEKŞİ İLE GÖRÜŞÜYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Süper Kupa finali öncesi durum değerlendirmesi için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin bulunduğu otele geldi.

YETKİLİLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Fenerbahçe "Yurtta sulh, Cihanda sulh", Galatasaray "Ne mutlu Türk'üm diyene" pankartlarıyla sahaya çıkmak istiyor. Yetkililer arasındaki görüşmeler sürüyor.

GALATASARAY: "İSTİKLAL MARŞI'NA İZİN VERİLMEZSE SAHAYA ÇIKMIYORUZ"

Galatasaray genel sekreteri Eray Yazgan, Suudi Arabistan'da bu olayın büyümesinin ardından flaş bir açıklama yaptı. Galatasaray'ın bu durumun devam etmesi halinde maça çıkmayacağını belirten Yazgan, "İstiklal Marşı'na izin verilmezse sahaya çıkmıyoruz." dedi.

TAAHÜTNAMEYE UYMAK ZORUNDALAR"

Hamit Altıntop: "Taahhütname var, Suudiler bu taahhütnameye uymak zorundalar. Şu anda toplantılar da devam ediyor."

SÜPER KUPA ÖNCESİNDE ARAP YETKİLİLER RİYAD’DA ÜÇ ŞEYE İZİN VERMEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Riyad'da dört şeye izin verilmedi:

• Atatürk posteri

• Yurtta Sulh, Cihanda Sulh pankartı

• Atatürk tişörtü

Araplar kararından geri dönmezse iki takım da maça çıkmayacak.

TFF'DEN YALANLAMA GELDİ!

TFF'den yapılan açıklamada: 'Süper Kupa Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender’in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır.

Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz.' ifadelerine yer verildi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ YALANLADI

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa Final Maçında İstiklal Marşımız ve Türk Bayrağına izin verilmeyecek." şeklindeki iddialar doğru değildir.

Süper Kupa Maçı öncesinde sahada Türk Bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır.

Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşımızı okunacaktır."

ALİ KOÇ: "PANKARTA İZİN VERMEDİLER"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da, "Atamız'ın 'Yurtta sulh cihanda sulh' sözünü hatırlatmak istiyorum. Biz bu pankartla çıkacaktık, 'Peace at home, peace in the world'. Anladığım kadarıyla otoriteler bunu kabul etmemişler." açıklamasını yaptı.

"ALMANYA KABUL ETMEDİ"

Süper Kupa'nın oynanacağı yer ile ilgili konuşan Koç, "Süper Kupa'nın Riyad'da oynanması ile ilgili tartışmaları samimi bulmuyorum. İtalya, İspanya dörtlü Süper Kupa oynuyor, dünyanın gözü burada. Biz Almanya'yı istiyorduk aslında, TFF de istiyordu ama Almanya kabul etmedi." dedi.

"BİR MAÇ BURAYA GELDİK DİYE SORGULANACAKSA..."

Fenerbahçe Başkanı ayrıca, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." sözlerini sarf etti.

"SON DERECE ENDİŞELİYİZ, BU BÖYLE GİTMEZ"

Türkiye'de kronikleşmiş bir futbol sorunu olduğunu söyleyen Koç, "Son derece endişeliyiz. Türkiye'nin kronikleşmiş bir futbol sorunu var. Bu böyle gidemez. VAR geldi, hayatımıza girdi. Hakem sorunları daha minimize olacaktı, ne yazık ki arttı. TFF'de bir irade, bir özgüven olmadığını, hafif de bir kafa karışıklığı olduğunu bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İKİ KULÜP ARASINDA ACİL TOPLANTI PLANLANIYOR

Öte yandan Suudi Arabistan'da Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesi üzerine iki kulüp yetkilileri bu konuda hassasiyet gösteriyor. Kısa süre içinde Galatasaray ve Fenerbahçe yetkililerinin katılacağı bir acil durum toplantısı planlanıyor.