Arıcılar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre ziyarette, geçen yıl sonunda başlatılan ve 2026 yılında uygulanması planlanan arıcılık destekleri ele alınarak, sektörün mevcut durumu ve gelecek hedefleri değerlendirildi.

Geçen dönemde Bakanlık tarafından sağlanan katkı ve desteklerin sahada somut karşılık bulduğu ifade edilen görüşmede, bu desteklerin sonucunda hem koloni sayısında hem de bal üretiminde önemli artışlar yaşandığı belirtildi.

Arıcılar Birliği ve Kooperatif temsilcileri, üreticilerin taleplerini ve sahadan gelen geri bildirimleri Tarım Bakanı Çavuş’a aktararak, yeni dönemde uygulanacak destek mekanizmalarının daha da güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini paylaştı.

Sürdürülebilir üretim, verimlilik artışı ve arıcılığın uzun vadeli korunması konularında Bakanlık ile Arıcılar Birliği arasındaki iş birliğinin kararlılıkla devam edeceği kaydedilerek, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş’un sektöre gösterdiği hassasiyetin gelecek dönemde de üretimi ve üreticiyi doğrudan destekleyecek somut adımlarla süreceği ifade edildi.

Kozok

Kuzey Kıbrıs Arıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Kozok ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bakanlığımızın arıcılığa verdiği desteklerin sahada karşılık bulduğunu net şekilde görüyoruz” diyerek, üreticiyi merkeze alan bu yaklaşımın, gelecek dönemde sektörü daha da güçlendireceğine inanç belirtti.