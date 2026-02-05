Belediyeden verilen bilgiye göre, cumartesi gününden itibaren Surlariçi bölgesindeki Salahi Şevket Sokak, Şerabioğlu Sokak ve Tanzimat Sokak’ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacak. Çalışmalar süresince söz konusu sokaklar trafiğe kapalı olacak.

Pazartesi gününden itibaren ise Yenişehir bölgesindeki Şehit Sıtkı Hasan Sokak’ta asfalt kaplama çalışmaları yapılacağı ve bu süre boyunca sokağın trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

Belediye açıklamasında, asfaltlama işlemleri tamamlanana kadar bu güzergâhları kullanacak sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri istendi.