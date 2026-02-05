Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi bugün saat 14:00’da Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplandı.

Komite, gündeminde bulunan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı (Y.T.No:343/5/2026) genel görüşmesine başlandı. Bahse konu Yasa tasarısıyla ilgili görüşmeler devem edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Başsavcılık, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Kıbrıs Türk Kamu Ulaştırma, Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği ve Türk Telekom’dan yetkililer katıldı ve konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Komite toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da hazır bulundu.

Toplantı, Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Taçoy katılımıyla gerçekleşti. CTP Milletvekilleri Fazilet Özdenefe, Devrim Barçın, Salahi Şahiner, Sami Özuslu ve Erkut Şahali ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da toplantıya katıldı.