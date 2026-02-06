Meteoroloji Dairesinden verilen bilgiye göre, 5 – 11 Şubat tarihleri arasında bölgenin, genellikle alçak basınç sistemi serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Hava, bugün parçalı ve çok bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, pazar parçalı ve az bulutlu, diğer günler parçalı ve çok bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 19 , sonraki günlerde ise 20 – 22 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar periyodun ilk günleri kuzey ve doğu yönlerden, diğer günlerde ise güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli, yarın ve pazar günü ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.