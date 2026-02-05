Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, “sahte diploma” davası kapsamında Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde görülen duruşmada adının geçmesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Öztürkler, Sim TV’de yayımlanan programa telefon bağlantısıyla katılarak kamuoyunu bilgilendirdiğini belirterek, mahkemede geçmiş döneme ait bazı telefon görüşmelerinin gündeme geldiğini öğrendiğini ifade etti. Bu duruma açıklık getirme ihtiyacı duyduğunu kaydeden Öztürkler, söz konusu dönemde görevi gereği yalnızca Serdal Gündüz ile değil, KKTC’deki tüm üniversitelerin rektörleri, yöneticileri ve yetkilileriyle sürekli ve rutin iletişim halinde olduğunu vurguladı.

Bu temasların kişisel değil, tamamen kamusal görevinin doğal ve zorunlu bir parçası olduğunu belirten Öztürkler, hiçbir zaman herhangi bir kişi için hukuka aykırı bir sürecin içinde yer almadığını ifade etti. İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Muhaceret Dairesi’nin bakanlığa bağlı en yoğun ve en hassas birimlerden biri olduğuna da dikkat çeken Öztürkler, yükseköğretim alanındaki bürokratik geçmişinin kendisine kazandırdığı kurumsal disiplin ve idari refleksle bu alanda da her zaman titizlikle hareket ettiğini söyledi.

Öztürkler, söz konusu dönemde gerçekleşmiş olabilecek tüm temasların da görev sorumluluğu ve kamu düzeni anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Bugün dahi geçmişte yükseköğretim alanında edindiği birikimi ve İçişleri Bakanlığı döneminde kazandığı idari tecrübeyi, devletin ihtiyaç duyduğu her alanda paylaşmaya ve katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Daha önce yaptığı açıklamaları hatırlatan Öztürkler, söz konusu davada kendisine yöneltilen iddiaların mesnetsiz, karalayıcı ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Devlette görev yaptığı süre boyunca hiçbir üniversite rektörü ya da yetkilisiyle, hak edilmemiş bir diplomanın veya vatandaşlığın verilmesine ilişkin herhangi bir temasının, telkininin ya da talebinin olmadığının altını çizdi.

Açıklamasında, ülkenin kurumlarına, yargısına ve sağduyusuna güveninin tam olduğunu ifade eden Öztürkler, sürece güvendiğini belirterek, hukukun gerektirdiği her şeyin ortaya çıkacağını söyledi.