BRT'de 18. Saat programında açıklamada bulunan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Sayın Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Cenevre'den bugün İstanbul'a geldiler.Bu akşam Ankara'ya geçecekler. Ben de yarın sabah Ankara'ya gideceğim. Orada 2025 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması imzalanacak" dedi.

Bakan Arıklı, teknik heyetlerin anlaşma ile ilgili çalışmalarında belli bir noktaya gelindiğini ancak karşılıklı taleplerin olduğunu ve yarınki ziyarette konuşulacağını, Cuma günü de imzaların atılacağını söyledi.

Bir soru üzerine Arıklı, 2025 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda limanların ve araç muayene istasyonların önemli yer tuttuğunu da belirtti.

Bakan Arıklı, "Mağusa Limanı'nın, Girne Limanı'nın içler acısı durumunu herkes biliyor. Üzgünüm Limanların özelleştirilmesi 2001'deki Anlaşması'nda vardır. Aradan 23 sene geçmiş bu değişmeyen maddelerden bir tanesidir. Özelleşecek diye bu limanlara hiçbir yatırım yapmamışız, bütçe ayırmamışız. Ve Limanlar özellikle Girne Limanında yolcu salonunun tavanı çöküyor ve demirler gözüküyor. Bir türlü bu konuda adım atamıyoruz. Çünkü özelleştirme bizim elimizde değil. Maliye Bakanlığının elinde. Maliye Bakanlığının bürokratları bu konuda maalesef çok hızlı hareket edemiyorlar. Uzun zamandan beri bu konu hükümetin gündeminde. Ama bu özelleştirme şartnamesini teknik ve idari şartnameyi hazırlaması gereken Maliye Bakanlığı. Orada bir türlü ilerleme sağlayamadık. 2025 yılı Mali İşbirliği Anlaşması'nda bu yine var. İnşallah bu sefer başarırız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Araç Muayene istasyonlarının oldukça ilkel kaldığına da işaret eden Arıklı, "Çağdaş ülkelerde, Güney'de, Türkiye'de araç muayene istasyonları özelleştirilmiş ve modern laboratuvarlarda bilgisayarlarla araç muayeneler yapılıyor. Şuanda trafik kazalarının önemli sebeplerinden bir tanesi de eski araçlar muayeneden geçmemesi gereken seyrüseferde ama en önemlisi de 30-40 yıllık otobüslerle öğrenci taşımacılığı dahi yapılabiliniyor....Oysa bunların hiçbirisi modern araç muayene laboratuvarlarından geçemeyecek. Bu konuda gündemlerimizden bir tanesi" dedi.

Arıklı, hükümet olarak Ankara'dan Cuma akşamı ülkeye döneceklerini de söyledi.

Kaynak: BRT