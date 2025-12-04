Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Arıklı, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Adanalılar Dernek Başkanı Mehmet Aktaş, derneğin faaliyetlerini aktarıp, destek talebinde bulundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 1975 sonrasında adaya gelen nüfusun "büyük bölümünün zamanla asimile olmayı tercih ettiğini" belirterek, hükümet olarak amaçlarının "asimilasyondan ziyade entegrasyon sağlamak" olduğunu vurguladı.

Kültürel derneklerin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Arıklı, Adanalılar Derneği’nin son dönemde gerçekleştirdiği etkinliklerin diğer bölgelerden gelen topluluklar için de teşvik edici olduğunu söyledi.

Farklı kültürlerin yaşatılmasının bölünmüşlük anlamına gelmediğini kaydeden Arıklı, “Ayrımcılığa şiddetle karşıyız ancak herkesin kendi kültürünü yaşatması, aynı bölgeden insanların sorunlarına sahip çıkması doğal bir ihtiyaçtır” dedi.