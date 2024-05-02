Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir televizyon programında kurultay sonrası partideki durumu değerlendirdi.

Talip Atalayın partiden ayrılması için yakın çevresinden kendisine büyük bir baskı gördüğünü belirten Arıklı, “Bertan kardeşim de aynı sebepten ayrılmıştı şimdi Talip Hoca’ya da böyle bir baskı” dedi.

Bertan Zaroğlu yeni dönemde size rakip olur mu sorusuna Erhan Arıklı “Bertan kardeşim bana rakip olmayacaktır. Zaten bu benim son dönemim. Ben artık bu son dönemin... Politikayı bırakmayacağım ama akademisyenliği özledim.” diye konuştu.

Arıklı, “Bertanın parti ile bir sorunu yoktu. Benimle kişisel sıkıntımız vardı. Ben parti kurduğunu görünce dedim ki o da bir kardeşimiz. Bertan kızar parlar ama evine gittik konuştuk kahvemizi içtik çocuğuyla sohbet edince içindeki bütün kızgınlığı geçti.. ve biraraya geldik. İkimiz de partilerimizle görüştük onay aldık.. Pazar günü tüzük kurultayı yapacağız. MP ilhak edecek. kararı aldık. Biz de bütünleşme kararı aldık” dedi.

Arıklı, Bertan Zaroğlu’nun partinin sözcüsü olacağını açıkladı.

Kaynak: Haber Kıbrıs