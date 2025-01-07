Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, sosyal medya hesabı üzerinden bugün bölge halkı tarafından Güvercinlik-Çayönü yolunda yapılan eylemin ardından bir açıklama yaptı.

Güvercinlik-Çayönü yolunun başlayacağını belirten Erhan Arıklı, “Uzun zamandan beri ciddi bir mağduriyet yaratan Güvercinlik-Çayönü yolu için çalışmaları başlattık. Karpaz-Manastır yoluna ise kış mevsiminin bitmesini müteakip, yani mart sonu nisan ortalarında başlamayı planladık” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Yüklenici firmanın kış mevsimi olması ve yağan yağmurların yol yapımını aksatacağı gerekçesi ile Karpaz-Manastır yolunu birkaç ay sonraya bırakmanın daha uygun olacağını tavsiye etmesi üzerine, zamanın değerlendirilmesi açısından başka bir alternatif düşündük” dedi.

Arıklı, “Karayolları Dairesinin Güvercinlik-Çayönü yolunun genişletilmeyip sadece üzerinde tadilat yapılacağı ve yağmurlardan etkilenmeyeceği yönündeki tavsiyesi üzerine bu yolun yapımını öne almaya karar verdik. Bu yol kısa bir sürede bitirilecek ve akabinde derhal söz verdiğimiz üzere Karpaz-Manastır yol yapımına başlanacak” açıklamasını yaptı.

Bakan Arıklı, “Her iki yol da yıllardır ihmal edilen ve hükümetlerin defalarca söz vermesine rağmen yapılmayan yollardı. Biz söz verdiğimiz üzere her iki yolu da yapacağız…” diye konuştu.