YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP’nin erken seçim konusunda samimi olmadığını vurguladı.

BRT ekranlarında yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katılan Arıklı, “CTP samimi ise Sayın Erhürman samimi ise benim imzamla birlikte toplam 20 vekil adına gitsin yarın başvuru yapsın” dedi.

CTP’nin konfor alanını bırakmak, zor geçecek 2025 yılında sorumluluk almak istemediğini belirten Arıklı, “CTP neden mahkemelerden görüş almıyor? Mesela Sayın Fazilet Özdenefe yarın vekaleten Meclise başkanlık yapacak. Samimi ise Başsavcılığa soru sorsun. Seçim hukuki mi değil mi? Biz de ona göre bir karar verelim” diye konuştu.