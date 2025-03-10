Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın paylaşımı şöyle:

“Bugün, 3. Bölgesel iftar yemeğimizi Girnede yüzlerce kişinin katılımıyla ile yaptık. Orada iftarımıza "Onur Konuğu" olarak katılan Sayın Cumhurbaşkanına hitaben dedik ki; "Cenevre'de dik durun. Milli tezimizden taviz vermeyin...Size güveniyoruz..."

Konuşmamızın devamında, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinerek dedik ki; "Aday gösteririz veya göstermeyiz. İkinci tura kalırız veya kalmayız bunlar ayrı konu. Ama bir gerçek var ki, Ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerini YDP’nin destekleyeceği aday kazanacak..."