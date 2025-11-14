Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Arıklı mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 42. yıl dönümünü gurur ve coşkuyla karşıladıklarını belirterek, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve egemenlik mücadelesine vurgu yaptı.

Arıklı, Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinin tarihsel önemine dikkat çekerek, “Bu topraklarda özgür ve bağımsız bir devlet çatısı altında yaşamak, bedeli ağır ödenmiş bir mücadelenin eseridir. Cumhuriyetimiz, Kıbrıs Türk halkının onurlu direnişinin ve varoluş iradesinin en güçlü sembolüdür” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurumsal yapısını güçlendirmek ve halkın yaşam kalitesini yükseltmek için hükümet olarak çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Arıklı, birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Arıklı mesajını, “Cumhuriyet Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor, başta Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş olmak üzere bu uğurda emeği geçen tüm devlet adamlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.