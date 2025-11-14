Tatar, KKTC’nin kuruluşunun 42’nci yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda “Kıbrıs Türk Halkının bu vizyon korunarak Anavatan Türkiye ile birlikte ilerlemesi halinde mutlaka dünyada hak ettiği yere ulaşacağını” kaydetti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve kararlılıkla kutluyoruz” diyen Ersin Tatar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“15 Kasım 1983, Kıbrıs Türk Halkı’nın yıllarca yokluğa, silahlı saldırıya, baskıya, haksızlığa karşı verdiği özgürlük, egemenlik ve eşitlik mücadelesinin tarihi Devlet olgusu ile taçlandırıldığı gündür. İlan edilen bağımsızlık, kurulan egemen Devlet, Anavatan Türkiye’nin bu yeni oluşan duruma verdiği tam destek Kıbrıs Türk Halkı’nın Kıbrıs adasındaki en büyük başarısı ve garantisidir.

Halkımızın geleceği, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı iki devletli çözüm vizyonuyla güvence altına alınmış durumdadır. Kıbrıs Türk Halkı, bu vizyon korunarak Anavatan Türkiye ile birlikte ilerlenmesi halinde mutlaka dünyada hak ettiği yere ulaşacaktır.

Rum tarafının hâlâ bizi azınlık olarak görme anlayışı ile kendi hegemonyası altına girmeye zorlayan çağdışı tutumu asla kabul edilemez. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Devletimize, egemenliğimize, Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edecek ve mutlaka hedefimize ulaşacağız.

Rum komşularımız istedikleri kadar Güney Kıbrıs’ı İsrail, Fransız, Amerikan üsleri ile doldursun, istediği kadar Kıbrıs’ı Yunan yapma emelleri doğrultusunda AB’den destek alsın tarihin akışını geri çeviremeyecek, gerçekler galip gelecektir. Bu anlamlı günde, Özgürlük ve Varoluş Mücadelemiz lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, ülkemize, Devletimize hizmet etmiş herkesi, tüm şehitlerimizi ve özgürlük mücadelemizin kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.

Bu düşünce ve duygularla Kıbrıs Türk halkının Cumhuriyet Bayramını, Bağımsızlık Gününü en içten dileklerimle kutluyor bu olgunun bizler, Türk Dünyası ve özellikle Anavatan Türkiye için taşıdığı stratejik değerin altını bir kez daha çizmek istiyorum.”