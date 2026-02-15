Kıbrıs Türk mutfağına özgü yemek ve tatlıların da yapıldığı etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak ülke turizmi hakkında konuştu.

Organizasyonda Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akançay, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da birer konuşma gerçekleştirerek ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Etkinlikte bakanlık adına Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü bir sunun gerçekleştirerek, Kuzey Kıbrıs Turizmini anlattı. Ardından Turizm tanıtım filmi gösterilerek etkinliğin ilk kısmı tatamlandı.

Etkinliğin ikinci kısmında Kıbrıs’a özgü yemekler tadılarak, ardından KKTC’den gelen acenteler ile Diyarbakır bölgesinden gelen acenteler bir araya gelerek karşışıklı görüşmeler gerçekleştirdiler.

ATAOĞLU

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Diyarbakır’da TÜRSAB ve KITSAB iş birliğinde gerçekleştirilen acenteler toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlediğini vurguladı.

Ataoğlu, Türkiye’nin farklı şehirlerinde düzenlenen tanıtım ve iş birliği etkinliklerinin turizm hareketliliğini artırmada önemli bir rol üstlendiğini belirterek, tur operatörleri ve seyahat acenteleriyle kurulan güçlü bağların destinasyon çeşitliliğine ve karşılıklı turist akışına doğrudan katkı sağladığını ifade etti.

KKTC’nin sahip olduğu doğal güzellikler, kültürel miras, gastronomi ve yılın her dönemine yayılan turizm potansiyeliyle bölgenin önemli destinasyonlarından biri olduğunu dile getiren Ataoğlu, sektör paydaşlarıyla kurulan yakın iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha somut sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Ataoğlu ayrıca, Türkiye ile turizm alanındaki stratejik iş birliklerinin artarak devam edeceğini, karşılıklı tanıtım faaliyetleri ve yeni pazar açılımlarıyla ülke turizminin daha güçlü bir ivme kazanacağını sözlerine ekledi.

Ataoğlu yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye’den gelen turist sayısında büyük oranda artış yaşandığını fakat bu artışın yaşanmasına rağmen Kuzey Kıbrıs’ı daha geniş kitlelere anlatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatil planlamasında KKTC’nin daha fazla tercih edilmesi için çağrıda bulunan Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs’I görmeye davet etti.