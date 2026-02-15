Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 10.00’da toplanacak.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında KKTC Fiber Optik Altyapısının Geliştirilmesi ve Fiber Optik Kablolar Üzerinden Sunulan Hizmetlerin Hanelere ve İşletmelere Götürülmesi Kapsamında Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı yer alıyor.

Mahkemeler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi de gündemde bulunuyor.