Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Erhan Arıklı, “O tarihe kadar Parti Başkanlık Divanı Üyelerimiz, Genel Sekreterimizin İlçe Başkanları ile birlikte hazırladığı program çerçevesinde, örgütlerimizi dolaşarak istişare yapacaklardır” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “Söz konusu tarihe kadar hükümet çalışmalarımız kesintisiz devam edecek ve arkadaşlarımız mümkün olduğunca süreçle ilgili kamuoyuna açıklama yapmayacaklardır. Neticede Parti Meclisimiz, Partimiz için en doğru kararı verecektir…” dedi.