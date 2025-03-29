Arıklı mesajında şunları söyledi:

Geleceğe güvenle bakabilmek için kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeliyiz

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının geleceğe güvenle bakabilmesi için toplumsal dayanışmanın ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, Ramazan Bayramı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği mübarek Ramazan Bayramı’na ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, manevi değerlerimizi hatırladığımız, kırgınlıkları unuttuğumuz ve paylaşmanın bereketini hissettiğimiz özel günlerdir. Ramazan ayında edindiğimiz sabır, hoşgörü ve merhamet duygularını bayram vesilesiyle pekiştirmeli, birlik ve beraberlik içinde geleceğe umutla bakmalıyız.

Dünyamızın zor zamanlardan geçtiği, savaşların, doğal afetlerin ve ekonomik sıkıntıların milyonlarca insanı etkilediği bu dönemde, Ramazan Bayramı’nın barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Mazlum ve mağdur olanların umutlarını yeniden yeşertecek adımların atılması, insanlığın ortak değerler etrafında kenetlenmesi en büyük dileğimizdir. Bayramların ruhuna uygun olarak, ihtiyaç sahiplerine el uzatmalı, yardımlaşmayı ve dayanışmayı hayatımızın her anına yaymalıyız.

Bu vesileyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur ve barış ortamını korumanın, birlik ve beraberlik içinde yaşamanın ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Geleceğe güvenle bakabilmek için toplumsal dayanışmamızı güçlendirmeli, kardeşlik bağlarımızı daha da pekiştirmeliyiz. Gönüllerde sevgi, dillerde dua, yüzlerde tebessüm eksik olmasın.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta aziz milletimiz olmak üzere tüm İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Bayramın, barış, kardeşlik ve refah getirmesi temennisiyle, tüm vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Bayramınız mübarek olsun!”