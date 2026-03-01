İngiltere Savunma Bakanlığı’nın, Kıbrıs’a yönlendirilen iki füzenin adadaki İngiliz üsleri tarafından etkisiz hâle getirildiğini duyurmasının ardından değerlendirmede bulunan Akpınar, Kıbrıs’ın jeostratejik öneminin küresel askeri ve siyasi gelişmelerin merkezine yerleştiğini ifade etti.
“KKTC gelişmeleri çok boyutlu değerlendiriyor”
Akpınar, KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik konumu, Mavi Vatan doktrini içindeki yeri ve Türkiye Cumhuriyeti ile yürüttüğü güçlü iş birliği çerçevesinde süreci yakından takip ettiğini belirtti. Önceliklerin ise şu şekilde sıralandığını kaydetti:
-
Halkın güvenliği
-
Bölgesel istikrarın korunması
-
Ekonomik dengelerin sürdürülebilirliği
-
Sağlık, enerji ve lojistik altyapısının güvence altına alınması
Savunma ve güvenlik tedbirlerinde kapsamlı gözden geçirme
DP Genel Sekreteri, Türkiye ile tam bir eşgüdüm içinde kara, deniz ve hava savunma tedbirlerinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Olası kriz senaryolarına karşı hazırlık planlarının güncellenmesi ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Hükümetin başlatması gereken acil çalışma alanları ise şu başlıklarda toplandı:
-
Savunma ve güvenlik
-
Sağlık sisteminin kriz dayanıklılığı
-
Enerji ve gıda tedarik zincirlerinin güvenliği
-
Finansal ve ekonomik istikrar
-
Sivil savunma ve afet yönetim kapasitesinin artırılması
“Siyasi rekabet değil, ulusal dayanışma zamanı”
Akpınar, mevcut koşulların “siyasal rekabetten çok ulusal dayanışma gerektirdiğini” belirterek koalisyon ortaklarını ve Meclis'teki tüm siyasi partileri genişletilmiş bir istişare mekanizması içinde bir araya gelmeye davet etti.
“Kıbrıs Adası barış adası olarak kalmalı”
Bölgesel barışın korunması için diplomatik kanalların açık tutulmasının hayati önem taşıdığını vurgulayan Akpınar, Kıbrıs Adası’nın bir çatışma alanına dönüşmemesi için KKTC’nin üzerine düşeni kararlılıkla yerine getireceğini söyledi.