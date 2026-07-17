İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün taşıdığı anlam ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki güçlü kardeşlik ve dayanışma bağları ele alındı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ortak tarih ve iş birliğinin önemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Oğuz, 15 Temmuz gecesi gösterilen kararlılığın ve demokrasiye sahip çıkma iradesinin önemine vurgu yaparak, Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz bağların her alanda güçlenerek devam ettiğini ifade etti.

Dursun Oğuz, misafirperverliğinden dolayı Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı'ya teşekkür etti.