Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Londra'da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yönelik yapılan protestoyu kınadı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Arıklı, “Bugün Londra'da Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'a yönelik saldırı girişimi, Rum ve Yunan ikilisinin zihniyetini ve şizofrenik toplumsal karakter yapısını bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Arıklı, “Sayın Tatar'a yönelik bu saldırı girişiminden haz alan içimizdeki ‘mankurtların’ tutumları ise bizi şaşırtmamıştır” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

KKTC, Rum-Yunan ikilisine ve onların içimizdeki yerli ajanları mankurtlara rağmen yoluna devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza geçmiş olsun diyoruz...”