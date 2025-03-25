CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Üniversitelerimizle baş örtüsü arasına sıkışan siyaset ve hükümetin edilgen hali” konulu konuşma yaptı.

Zor zamanlardan geçildiğini söyleyen Şahali, halkı tedirgin edecek birden çok sebep olduğuna işaret ederek, hükümete “sinik olma" eleştirisinde bulundu. Üniversitelerin ticarethane olmadığını vurgulayan Şahali, yükseköğrenimin “rayından çıktığını” savundu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesinin KKTC üniversitelerini de etkilediğini kaydeden Şahali, KKTC’den alınan diplomaların iptal edilmesine dair soru işaretlerinin ortadan kalkması için gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti.

KKTC’deki üniversitelerin sağlıklı bir şekilde denetlenmediğini söyleyen Şahali, yükseköğrenimdeki türbülansı durdurmak için devletin ne yaptığını sordu. Türkiye uyruklu öğrencilerin, yabancı uyruklu öğrencilerin yüzde 60’ına denk geldiğini belirten Şahali, yerleştirme sınavları ve tercihlere çok az zaman kaldığını dile getirerek bir an önce mevcut durumun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Hükümeti “başörtüsü krizi” yaratmakla da suçlayan Şahali, yetkililerin bu konuda yaptığı açıklamaları da eleştirdi. “Başörtüsü hassasiyeti istismar ediliyor” diyen Şahali, hükümet mensuplarının yurttaşların bir kısmının ötekileştirdiğini ve “kendine aitmiş gibi” göstermeye çalıştığını öne sürdü.

“Çok sesli bir koro… Her birinizi dinleyip, her birinize hükümet muamelesi yapmamızı bekliyorsunuz. Böyle bir şey yoktur” diye konuşan Şahali, dünkü gelişmeler sonrası sadece yetki sahibi olanların konuşması gerektiğini dile getirdi.

Ongun Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat, Eğitim Bakanı’nı Tüzük Değişikliği ile ilgili Türkiye basınına “müjde vermekle” suçladı.

Talat, Meclis'te “Türkiye’deki kırılma sürecinin KKTC’ye yansımaları” konulu güncel konuşma yaptı.

Disiplin tüzüğünden bahseden Talat, tüzükte değişiklik yapılmadan önce kılık kıyafet ile ilgili yetkinin okul idarelerinde olduğunu, yetkiyi Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığını söyledi.

Eğitim Bakanı’na değişikliği neden yaptıklarını soran Talat, bu değişikliği ilgili bakanın Türkiye basınına “müjdelediğini” söyleyerek eleştirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın konuyla ilgili açıklamalarını da eleştiren Talat, “Böyle bir sorumsuzluğa kimsenin hakkı yoktur.” dedi. İnanç veya türbanla ilgili ülkede bir gündem olmadığını belirten Talat, “Suni kamplaşmalarla bizi bölmeye çalışmayın... Neden Bakanlık bu yetkiyi kendi bünyesine alma ihtiyacı duydu?” diye sordu.

Bakan Çavuşoğlu, yerinden konuşarak, Türkiye basınına hiçbir açıklama yapmadığını söyledi.

Konuşmasına devam eden Ongun Talat, CTP’nin Türkiye’deki iç siyasete karışmak gibi bir tutumu olmadığını vurgulayarak, süreci demokrasiden taraf olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye ile KKTC’nin TL kullanımına bağlı olarak ekonomik olarak bağlı olduğunu kaydeden Talat, Kıbrıslı Türklerin Türkiye’deki kamplaşmayı ülkeye ithal etmemesi gerektiğini de söyledi.

Laiklik ilkesinden hareketle her inanca eşit mesafede olacak bir düzenleme getirilmesi gerektiğini kaydeden Talat, “Kıbrıslı bir formül bulmak zorundayız.” dedi.

-Arıklı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yanıt vermek üzere söz aldı.

“Kıbrıslı çözümü bulabilmek için dün iktidarı ile muhalefeti ile bir adım attık.” diyen Arıklı, hükümet olarak yaşanan gerginliği dikkate alarak uzlaşı için bir adım atıldığını söyledi.

Bir siyasi partinin genel başkanı olarak çeşitli konularda fikrini paylaşabileceğini belirten Arıklı, sosyal medyada kendisine yönelik yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Başörtüsü meselesinde Başbakan'ın sendikalarla yaptığı görüşmeden uzlaşı çıkmasını dileyen Arıklı, bir kız çocuğunun başörtüsü ile okula gitmesinin bir tehdit oluşturmayacağını kaydetti.

“Atatürkçülüğü, laikliği kendi çıkarlarımıza göre değerlendiriyoruz.” diyen Arıklı, “Hangi ülkede başörtüsü yasağı var?” diye sordu.

Anayasa’nın eğitim ile din ve vicdan konularındaki maddelerine işaret eden Arıklı, “Bırakalım herkes özgürce dininin vicdanının gereğini yapsın.” dedi.

Arıklı, Hristiyan Güney Kıbrıs’ta başörtüsünün serbest olduğunu da belirtti.