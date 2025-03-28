“Kafaların içi ile değil, dışı ile uğraşıyorlar…” ifadelerini kullanan Erhan Arıklı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bu hükümet, laikliğin, Atatürk ilke ve inkılaplarının teminatıdır. Atatürk, erkekler için şapka devrimi yaparken, kadınların başındaki örtüye dokunmamış, onların özgürlük alanına müdahale etmeyi aklına bile getirmemiştir…14 yaşındaki iki kız çocuğunu okula almamak için eğitim hayatını felç eden bu zihniyet, Hala Sultan açılırken, ‘Orada terörist-bombacı yetiştirecekler’ diye ortalığı ayağa kaldıran zihniyettir. Bugün orada bombacı-terörist değil, dünya şampiyonu çocuklar yetişiyor…”